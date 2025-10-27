２７日午前４時３５分頃、さいたま市緑区馬場の住宅が燃えていると、近隣住民から１１９番があった。火は約４５分後にほぼ消し止められたが、木造２階住宅を全焼し、焼け跡から３人の遺体が見つかった。埼玉県警浦和東署の発表によると、この家には３人が住んでいるとみられ、いずれも連絡が取れていないという。同署が遺体の身元や出火原因を調べている。現場はＪＲさいたま新都心駅から東に約４キロの住宅街。