◆明治安田Ｊ２リーグ第３４節磐田３−１愛媛（２６日・ニンスタ）ジュビロ磐田はアウェーで愛媛を３―１で下した。前半４５分、磐田移籍後初先発となったＭＦブラウンノア賢信（２４）の移籍後初ゴールで先制。一度は追いつかれたが、後半３２分に相手のオウンゴールで勝ち越し、アディショナルタイム２分にはＤＦ川崎一輝（２７）が右足ミドルシュートで３点目を決めて突き放した。残り４試合で、勝ち点５４の８位。プレー