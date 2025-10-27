東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.86高値8.87安値8.80 8.96ハイブレイク 8.91抵抗2 8.89抵抗1 8.84ピボット 8.82支持1 8.77支持2 8.75ローブレイク シンガポールドル円 終値117.71高値117.82安値117.44 118.25ハイブレイク 118.04抵抗2 117.87抵抗1 117.66ピボット 117.49支持1 117.28支持2 117.11ローブレイ