東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6513高値0.6529安値0.6493 0.6566ハイブレイク 0.6548抵抗2 0.6530抵抗1 0.6512ピボット 0.6494支持1 0.6476支持2 0.6458ローブレイク キーウィドル 終値0.5750高値0.5774安値0.5738 0.5806ハイブレイク 0.5790抵抗2 0.5770抵抗1 0.5754ピボット 0.5734支持1 0.5718