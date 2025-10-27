豪ドル円2週間ぶりに100円回復、米中貿易交渉進展日経平均先物5万円に乗せる 週明け豪ドルは上昇、対円で10日以来およそ2週間ぶりに100円台に乗せている。対ドルでも10日以来の高値。豪州株は上昇して始まっている。オフショア人民元は対ドルで9月27日以来の高値をつけている。日経平均先物は大幅上昇し5万円台に乗せている。 米中貿易交渉進展を受け今週末の米中首脳会談への期待が高まっている。ベッセント米財務長官は