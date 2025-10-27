レイカーズのルカ・ドンチッチ（26）が26日（日本時間27日）の敵地キングス戦を左指と左足下部を負傷によって欠場することがわかった。米スポーツ局「ESPN」が報じた。レイカーズは大きすぎる痛手を負った。ドンチッチは開幕戦となった21日（同22日）の本拠地ウォリアーズ戦で43得点の大暴れ。続く開幕戦2戦目となった24日（同25日）本拠地ウルブズ戦では移籍後最多得点となる49得点の大活躍でチームの今季初勝利に貢献した。