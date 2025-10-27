「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。全国で相次ぐクマ被害について私見を述べた。クマによる人的被害が各地で多発している。環境省によると、2025年度の犠牲者は24日時点で全国9人と過去最多で、その後も被害が続いている。ひろゆき氏は「自衛隊でもなんでも使えば良いのに、地方の生活に対しての他人事感が強い気がする。。熊被害で、既に10人が亡くなって