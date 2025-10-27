２４日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比４７２．５１ドル高の４万７２０７．１２ドルと続伸し、最高値を更新した。９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．０％上昇と、市場予想を下回る結果となった。市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が広がり、株式相場には支援材料となった。半導体関連株を物色する姿勢も強まり、ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。 ＩＢＭ＜IBM＞が急伸し