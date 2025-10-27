大阪12月限ナイトセッション 日経225先物49560+240 （+0.48％） TOPIX先物3281.0+8.0 （+0.24％） シカゴ日経平均先物49545+225 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 24日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。9月の米消費者物価指数（CPI）はコアCPIの上昇率が前月比0.2％と市場予想の0.3％を下回ったことで、米連邦準備理事会（FRB）が次回の米連邦公開市場委