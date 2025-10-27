PSVアイントホーフェン戦でプレーするフェイエノールトの上田（右）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで26日、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛はホームのPSVアイントホーフェン戦にそろってフル出場した。試合は2―3で競り負けた。上田は0―1の前半45分に左から強烈なシュートを放ったが、GKに止められた。4試合連続ゴールはならず、チームも上位対決を落として今季初黒