“みんなで選ぶ、日本一かわいいJCを決める“コンテスト「JCミスコン2025」では、敗者復活戦を勝ち抜いた2人を加え、全国の頂点を目指す全ファイナリスト14人が確定した。【個別ショット】日本一かわいいJCを決める「JCミスコン2025」ファイナリスト14人同コンテストでは、これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024