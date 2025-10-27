“安全の切り札”搭載ルールを厳格化2025年1月にアメリカのロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港に着陸直前だったアメリカン航空5342便が、陸軍のヘリコプターと空中衝突して双方の機体が墜落するという事故が発生しました。事故は空港からわずか1キロの場所で発生し、衝突した機体は２機ともにポトマック川に墜落して67名の搭乗者全員が亡くなりました。この事故を契機にアメリカでは新たな法案が成立する見込みです。