メーガン妃（43）が、ゲストを迎える際のこだわりを語った。夫ヘンリー王子との間にアーチー王子（6）とリリベット王女（4）がいるメーガン妃は「素足で、エプロン姿で玄関を開ける」と明かしており、それは「人の心を和らげる」ための演出だという。 【写真】メーガン妃、アーチー王子とリリベット王女の写真を公開 ブックストア「ゴッドマザーズ」のライブ配信で、