アメリカのトランプ大統領とブラジルのルラ大統領が、マレーシアで会談しました。トランプ政権は8月、ブラジルに対して50％の関税をかけ、両国の関係は悪化していました。【映像】トランプ大統領とブラジル大統領が会談「両国にとって非常に良い取引ができるはずだ」（トランプ大統領）AP通信によりますと、両首脳は貿易問題などをめぐり協議したとみられ、トランプ氏はブラジルへの追加関税引き下げの可能性を示唆したという