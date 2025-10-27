連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。26日（同27日）にアンドレス・ヒメネス内野手（27）が会見を行った。1勝1敗で迎える第3戦。第1戦は強力打線が終盤につながって3本塁打11得点で快勝。しかし、第2戦ではドジャースの山本由伸投手に1得点のみで完投を許した。ドジャースの誇る強力先発陣をどう打ち崩すかが、勝敗のカギ