27日朝早く、さいたま市の住宅で火事があり、3人が死亡しました。この家の3人と連絡が取れていません。【映像】激しい炎に包まれる住宅午前4時半過ぎ、さいたま市緑区で「建物が燃えている」と火が出た家の近くに住む人から119番通報がありました。消防車など合わせて14台が出動し、火は約40分後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼したとみられます。消防によりますと、この火事で3人が死亡しました。警察