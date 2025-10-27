最新の天皇家のご動向を振り返る「皇室の最新ダイアリー」。今回は10月10日から20日までの、天皇、皇后両陛下、愛子さまのニュースをお伝えします。【写真】淡いピンク×パールのファッションでお手振りをされた愛子さま天皇家のご活動を振り返り・10月14日天皇、皇后両陛下は、スウェーデンのビクトリア皇太子夫妻を御所での夕食に招かれた。食後の歓談には長女である愛子さまがご同席し、ご一家で皇太子夫妻を見送られた。「