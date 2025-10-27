老後を健康に過ごすためには、どうすればいいのか。スタンフォード大学心理学部のローラ・L・カーステンセン教授は「長生きするためには、“友達の多さ”や“一人暮らしかどうか”は重要ではない。本当にリスクが高まる要素は別にあり、認知症になる可能性もあがってしまうだろう」という――。（第1回）※本稿は、ローラ・L・カーステンセン（著）、米田隆（監修）、二木夢子（訳）『スタンフォード式よりよき人生の科学』（サ