萩市川上地区の阿武川ダムが完成から今年で50年を迎え、萩市できのう(26日)記念式典が行われました。阿武川ダムは、1975年3月に完成し、ことしは50周年の節目となっています。萩市の川上公民館できのう阿武川ダム完成50周年を記念して式典と懇談会が開かれました。式典では、ダム完成50周年を記念して萩市が制作したドキュメンタリーが上映されました。このドキュメンタリーでは、山口放送が撮影したダム建設前の集落