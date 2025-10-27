27日（月）太平洋側は晴れ、日本海側では雨や雪が降るでしょう。北風が強まり、近畿では木枯らし1号か。＜27日（月）の天気＞低気圧が東へ離れ、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。低気圧は夜にかけてオホーツク海に進み、北日本を中心に強い寒気が流れ込む見込みです。北海道から山陰にかけて日本海側で雨が降り、北海道や東北北部の山沿いでは夜は雪に変わるでしょう。特に北海道上川・留萌地方では平地で