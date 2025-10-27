平日限定の690円カットが話題だ。富裕層マーケティングを手掛ける西田理一郎さんは「ヘアサロン業界はオーバーストアで淘汰の時代を迎える中、低価格路線と高級路線の二極化が進んでいる。中にはリピーターが押し寄せるため予約が困難な店舗もある」という――。■平日カット690円が登場全国に約27万軒。これが、今日本に存在する美容室の数である。床屋と呼ばれる理容室を含めれば、その数は更に膨れ上がる。都心部と地方では価格