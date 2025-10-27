TWICEの“歌姫”ナヨンのSNS投稿に注目だ。【写真】美脚丸出しのナヨンナヨンは10月19日、自身のインスタグラムを更新。白とネイビーを基調にした「TWICE CREW+」のステージ衣装を着用した複数枚の写真を公開した。シンプルなタンクトップとショートパンツの組み合わせで持ち前の美脚を際立たせ、スポーティーで爽やかな印象を与えるスタイリングだ。公開された写真には、メンバーのミナと寄り添うツーショットも含まれており、グ