気になる男性の趣味が「読書」と知ったら、「最近読んだ本」を聞き出して会話を盛り上げたいもの。しかし、読書習慣のない人にとっては、かなり難易度の高いトークテーマなので、何らかの小技を使う必要はありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「読んでいない本の話題にうまくのっかる返し方」をご紹介します。【１】「あの作者ってキャラ濃いよねー」と著者の人となりにもっていく「たま