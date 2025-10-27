数学者にリタイアはない人生は80歳からが本番だ数学の研究を始めてから50年以上経ちますが、「人生は80歳からが本番だ」と本気で思っています。数学は、柔軟な発想や体力が大事とされていて、それは若い人の特権のように言われます。でも、私の場合はまったく逆です。自慢ではないのですが、還暦を過ぎてからの19年間で書いた論文の数は約70本で、60歳までに書いた数と同じくらい。年齢を重ねるほど、数学的な視野が広がり、直観が