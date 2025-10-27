◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選第４日浜松学院興誠９６−４６静岡商（２６日）男子ブロック決勝４試合が行われ、４強が出そろった。浜松学院興誠は県総体で敗れた静岡商にリベンジ。男子決勝リーグ第１戦と女子準々決勝は、１１月３日に県武道館で行われる。浜松学院興誠県総体準々決勝で敗れた静岡商に雪辱を果たした。５０点差を付ける大勝に森下貴之監督（４８）は「夏休みにディフェンスを鍛えてきた