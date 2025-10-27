フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。本連載や各メディア、自身のYouTube「バービーちゃんねる」などで、生理用品や妊活など女性の身体や健康に関する情報を発信し続けているバービーさん。出産直後であっても5年半1回も休まずつづく連載「本音の置き場所」第70回は