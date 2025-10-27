本人の代わりに退職の意思を伝える退職代行サービス「退職代行モームリ」を運営するアルバトロス（東京都品川区）が弁護士法違反の疑いで警視庁に家宅捜索され、話題となっている。いわゆる「非弁」行為が疑われており、報酬目的で弁護士以外の人が代理人として交渉したり、第三者にあっせんしたりする行為を指す。代表は法的な本来弁護士に相談すべきところ、心理的ハードルが高くあきらめていたことを、「退職代行サービス」とい