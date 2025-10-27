カキの実採っていた75歳女性襲撃26日、富山県と秋田県で75歳と85歳の女性がクマに襲われ、けがをした。26日午前10時過ぎ、富山・南砺市でカキの実を採っていた75歳の女性がクマに襲われ、右腕と右側の頭をかまれ、病院に搬送された。命に別条はないという。ダイコン洗っていた85歳女性襲撃また、秋田・鹿角市八幡平では、午前9時前、85歳の女性が自宅敷地内の水場でダイコンを洗っていたところ体長約1.2メートルのクマに背後から襲