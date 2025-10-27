私はカスミ。娘のマオ（5歳）を育てています。今日は習い事で一緒のチヒロさん・シズカちゃん（5歳）親子とファミレスに来ました。マオとシズカちゃんは幼稚園は違いますが、小学校が同じになる予定です。なのでお互いに交流を深めようと、これまでも習い事帰りに公園で遊ぶなどしてきました。今回ははじめて休日に遊びに行って、一緒に食事をすることになりました。しかし深い関係になればなるほど、価値観の違いも見えてくるわけ