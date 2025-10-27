NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第22話では、トキ（髙石あかり）がひょんなことからヘブン（トミー・バストウ）と話すことに。 参考：トミー・バストウ、役作りのこだわりや髙石あかりとの関係性を明かす「彼女はすごく元気！」 トキが松江で錦織（吉沢亮）と再会した第21話。 第22話では、ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブンが松江に上陸。大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎）