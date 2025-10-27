昨夜（26日）香川県宇多津町で太鼓台のかき棒から9歳の女の子が落下し、けがをする事故がありました。 【写真を見る】宇多津町で9歳の小学生が太鼓台のかき棒から落下軽傷模様【香川】 警察によりますと、きのう午後8時20分ごろ、宇多津町で小学生の女の子（9）が落下しました。落下した際に女の子の太もも付近に太鼓台のタイヤが接触し、軽いけがをした模様だということです。