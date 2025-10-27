＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦が終了した。山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳の日本チームは決勝トーナメントに進出するも、米国、世界選抜に敗れ4位でフィニッシュした。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！通常トーナメントとは大会形式が異なるが、国を背負った戦いには賞金総額として200万ドル