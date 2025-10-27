アイドルグループ「モーニング娘。」元メンバーで俳優の久住小春さん（33）が2025年10月19日、自身のインスタグラムを更新。美しいデコルテがのぞく秋スタイルのコーディネートを披露した。「秋服可愛すぎる」久住さんは、「オフィショルだいすき」「秋服可愛すぎる」とコメントを添えて、肩出しオフショルとミニスカコーデでカフェにてくつろぐ姿や全身ショットを投稿。「UNIQLOのスカート中がショーパンになってて使いやすすぎる