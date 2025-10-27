日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3140（+13.0+0.42%） ホンダ1606（+11.5+0.72%） 三菱ＵＦＪ2258（+24+1.07%） みずほＦＧ4938（+53+1.08%） 三井住友ＦＧ4084（+51+1.26%） 東京海上5968（+27+0.45%） ＮＴＴ160（+0.2+0.13%） ＫＤＤＩ2437（+3+0.12%） ソフトバンク218（0.00.00%） 伊藤忠8763（+13+0.15%）