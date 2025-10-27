【本日の見通し】ドル円は上昇傾向継続か 先週末のドル円は注目された米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回る伸びに留まったことで１５２円９０銭台から１５２円３０銭前後まで売りが出た。その後下げ分を解消。いったん調整が入ったことで、ドル高円安が進みやすい地合い。今週の米FOMCでの利下げ見通しは先週末の米CPIを受けても変わらず。１２月のFOMCでの利下げ見通しも継続しており、そうした利下げ見通しの中で