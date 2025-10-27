オフショア人民元が対ドルで4週間半ぶり高値米中貿易交渉進展 オフショア人民元は対ドルで上昇、9月24日以来の高値をつけている。一時1ドル＝7.1150元をつけた。米中交渉進展を受け今週末の米中首脳会談への期待が高まっている。香港株と上海株は大幅上昇して始まる可能性がある。 ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられた、代わりに中国はレアアース輸出規制強化を再検討するため1年間延