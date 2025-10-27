◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選第４日静岡学園６５−６２沼津中央（２６日・藤枝明誠高体育館）男子ブロック決勝４試合が行われ、４強が出そろった。静岡学園が６５―６２で沼津中央を破り、５年ぶりベスト４進出を決めた。男子決勝リーグ第１戦と女子準々決勝は、１１月３日に県武道館で行われる。＊＊＊＊劇的な４強入りに静岡学園の選手たちが喜びを爆発させた。１５点ビハインドで入った第４クオーター