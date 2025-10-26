AA=が、ツアー追加公演『AA= TOUR #7 extra -VERY MERRY DISTORTION DAY-』を12月13日にF.A.D YOKOHAMAにて開催する。 （関連：AA=のライブが問い質す“ALL ARE UNITED”の真意と“平等”の形ひとつの理想を築き上げたステージを見て） 本情報は、本日10月26日に開催された『AA= TOUR #7』のファイナルとなる東京公演にて発表されたもの。『AA= TOUR #7』は、2025年4月23日にAA=の活動の主軸である『#シリ