「初物同士で、非常に緊張感が高かった」――。国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に向けて、新型の無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」が２６日、主力ロケット「Ｈ３」の初運用となるタイプで打ち上げられた。成功に関係者からは安堵（あんど）の声が上がった。将来的な商業利用の拡大に向けても期待がかかる。（金堀雄樹、大山博之）最強形態「ロケットからの音が建物を震わせているかのようで、これまでにない迫力を感じた」打ち上げ後