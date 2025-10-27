日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の新番付を発表した。草野改め義ノ富士が東前頭５枚目に入った。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「『義』の字は本人の要望。名前通り義理人情を持った力士になってほしい」と語った。「冨士」については「伊勢ケ浜部屋は、みんな富士がついているから」と話した。義ノ冨士は日大から元横綱の白鵬翔さん（２５年夏場所後に日本相撲協会を退