真っ白な毛並みがもふもふしていて可愛らしいポメラニアン。実はは左目がなく、飼い主さんが家族に迎え入れたときから隻眼（せきがん）だったという。そのポメラニアンを紹介する動画が、164.1万回再生を超える反響を呼び、「名前ピッタリすぎる」「愛されているのが分かる」「優しい家族に出会えて良かった」などとコメントが寄せられた。迎え入れたときの状況や普段の様子などについて、飼い主さんに話を聞いた。【写真】ピッ