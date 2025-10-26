ほたる（白鳥玉季）の頼みを聞き入れて、正式に親子のフリをすることになった玄一（及川光博）。彼らが住むアパートの敷地内で車中泊をすることになった索（手越祐也）も含めて、3人の奇妙な共同生活が始まった。しかし、ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の第3話では、玄一とほたるの親子計画を脅かす存在がやってくる。 参考：『ぼくたちん家』玄一たちの“生きづらさ”があらわにクセになる及川光博のコミカル