12月24日に公開される福山雅治主演の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：ロウンが日本映像作品初出演『映画ラストマン』新キャストに月島琉衣、寛一郎ら 2023年4月期にTBS系で放送されたドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。