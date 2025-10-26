Image: Amazon.co.jp この記事は2025年5月2日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。突然ですが、自宅やオフィスの防犯対策は万全ですか？「何をすればいいかわからない」「お金がかかる」「準備や設定が面倒」と考えている人はちょっとお待ちを。お金や時間をかけずとも、防犯対策は簡単にできるん