Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤­¤ß¤ÄÉ§»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥­¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§Áê¼ê¡¦¶äÆóÏº¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä±é¤¸¤¿´²°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¶äÆóÏºÌò¤Î´²°ìÏº113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢É×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹