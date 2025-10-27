シュツットガルト戦で競り合うマインツの佐野（手前）＝シュツットガルト（共同）【シュツットガルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで26日、マインツの佐野海舟は敵地のシュツットガルト戦にフル出場した。試合は1―2で逆転負けした。フライブルクの鈴木唯人はアウェーのレーバークーゼン戦で後半開始から出場し、試合は0―2で敗れた。佐野は体を張った守備で奮闘したが、チームは4連敗を喫した。6位に躍進した昨