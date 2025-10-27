「てるまゑ・ノヱビア」としてパフォーマンスをする満島てる子さん＝札幌市札幌市の繁華街ススキノにある女装を楽しみたい人のためのバー「7丁目のパウダールーム」店長の満島てる子さん（35）＝同市＝は、自身も普段から女装して過ごすゲイだ。「メークや衣装は、あたしにとっての『武装』」。人目を引く装いで、性的少数者は身近にいると周囲に伝える。（共同通信＝村社菜々子）三重県出身。小学生の頃に性的指向に気付き、