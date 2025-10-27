SMBC日本シリーズ2025第2戦○ ソフトバンク 10 − 1 阪神 ●＜10月26日みずほPayPay＞26日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク−阪神 第2戦』で解説を務めた谷繁元信氏が、阪神先発・デュプランティエ−坂本誠志郎捕手のバッテリーが初回、ソフトバンク・柳町達に四球を与えた場面について言及した。阪神は初回、佐藤輝明の適時打で先制すると、その裏先発・デュプランティ