常葉大の3年生FW坂本陽斗屈強なフィジカルを駆使してゴリゴリとゴール前に突進していく姿が印象的だった。東海大学サッカーリーグ1部・第19節、リーグ無敗と首位をひた走る東海学園大とのアウェー戦に挑んだ常葉大の3年生FW坂本陽斗は、180センチのサイズを生かしたボールキープと、左足のキックの精度、ゴールに向かっていく推進力を駆使し、2トップを組む3年生FW向川典伽と共に東海学園大のゴールに迫った。0-0で迎えた38分