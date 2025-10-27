鳥栖FW谷大地が無念の負傷離脱サガン鳥栖のFW谷大地はU-17ワールドカップ（W杯）に臨むU-17日本代表メンバーに追加招集されたが、怪我によって無念の離脱となった。谷の父で、歌手のキム・ジョンミンさんは「健康のほうが大切だ」と愛息へメッセージを送っていた。韓国名は「キム・ドユン」。韓国人の父と日本人の母を持つ谷はサガン鳥栖のU-18チームで活躍しており、FW瀬尾凌太の離脱を受けて11月に開幕するカタールでのU-17W